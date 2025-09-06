Blessure de Dembélé : La lourde accusation de Riolo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déjà touché à la cuisse la semaine dernière avec le PSG, Ousmane Dembélé s’est de nouveau blessé ce vendredi avec l’équipe de France. Du côté du club parisien, on serait furieux contre la gestion du joueur par Didier Deschamps et son staff. Mais pour Daniel Riolo, l’attaquant français a une grosse part de responsabilité dans cette histoire.

Un coup dur pour le PSG. Véritable patron de l’attaque parisienne, Ousmane Dembélé connaît plusieurs pépins physiques en ce début de saison. Sorti blessé face à Toulouse la semaine dernière, l’attaquant de 28 ans a tout de même pris part au rassemblement de l’équipe de France. Ayant remplacé Désiré Doué lui aussi blessé ce vendredi face à l’Ukraine, Dembélé a rechuté, se blessant cette fois-ci à l’arrière de la cuisse droite.

« Il n'avait pas envie de zapper le truc » Selon plusieurs médias, le PSG est véritablement furieux de la gestion de Didier Deschamps et de son staff à l’égard de Dembélé, alors que le club parisien avait demandé à ce que son joueur soit ménagé. Mais pour Daniel Riolo, le numéro 10 parisien a également sa part de responsabilité. « Je pense que Dembélé, il n'avait pas envie de zapper le truc. Il va très probablement être Ballon d’or dans deux semaines il y a un match des Bleus, il veut également devenir une star des Bleus parce qu’il y a la Coupe du monde à la fin de l’année », a ainsi confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot.