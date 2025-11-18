Benzema : «C'est un phénomène», le gros coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une longue interview accordée à la presse espagnole, Karim Benzema s'est confié sur différents sujets à l'image des chances de Ballon d'Or de Vinicius Junior. De quoi lui permettre de rebondir sur la récompense obtenue par Ousmane Dembélé. «Un phénomène» selon Karim Benzema.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé triomphait au Théâtre du Châtelet, remportant le premier Ballon d'Or de sa carrière, ce qui vient couronner une saison historique pour le PSG qui a remporté la Ligue des champions. Interrogé à ce sujet, Karim Benzema ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour le numéro 10 du PSG.

Benzema est fan de Dembélé « Il a surmonté des moments très difficiles. C'est une bonne personne, un phénomène, un bon joueur. Ce qu'il a fait à Paris est très important. Il a remporté le Ballon d'Or à Paris parce qu'il a marqué beaucoup de buts, mais à des moments importants, décisifs. Il le méritait », confie-t-il dans une interview accordée à AS, avant d'évoquer les chances de Vinicius Junior dans la course au Ballon d'Or.