Barcola, Dembélé... Après le clash, le PSG a trouvé la solution !

Au cours des derniers mois, plusieurs joueurs du PSG comme Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé ont été mécontents de leur situation à Paris. Cependant, grâce notamment au stage réalisé avec le groupe complet à Doha pour le trophée des Champions, l’harmonie collective est revenue du côté du club parisien.

Le PSG s’apprête à disputer un match extrêmement important. En effet, le club parisien accueille Manchester City ce mercredi soir au Parc des Princes, dans le cadre de l’avant-dernière rencontre de la phase préliminaire de Ligue des Champions. 25ème, Paris n’a pas le droit à l’erreur devant son public, mais peu au moins compter sur une atmosphère très positive au sein de son effectif.

Des tensions ont eu lieu au PSG

En effet, le PSG reste sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, et continue d’être invaincu en championnat. Si la situation est fébrile en Europe, la formation de Luis Enrique semble donc sur une belle dynamique, et va prochainement pouvoir compter sur l’addition de Khvicha Kvaratskhelia sur le côté gauche de l’attaque. Surtout, les différents mécontentements de certains joueurs il y a plusieurs semaines semblent révolus. Nuno Mendes, qui a demandé son départ en décembre, serait désormais prêt à prolonger avec le PSG, tandis qu’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont eux aussi mis de l’eau dans leur vin.

Le stage à Doha a consolidé le groupe de Luis Enrique

En grande forme, le numéro 10 avait été écarté par Luis Enrique pour le déplacement à Arsenal le 1er octobre dernier. Depuis ce conflit entre les deux hommes, Dembélé est devenu le patron de l’attaque du PSG. Début décembre, FootMercato révélait des tensions entre Bradley Barcola et Luis Enrique, alors que l’ailier français se sentait bridé par les consignes rigides de son entraîneur. Ce lundi, l’Equipe annonce que ces tensions sont désormais apaisées. Le mini-stage effectué à Doha au début de l’année à l’occasion du trophée des Champions a véritablement fait du bien à l’intégralité du groupe.