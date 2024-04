Barcelone : Une annonce tombe, le PSG s’en frotte les mains !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone va se mesurer au PSG sur sa pelouse mercredi soir pour le 1/4 de finale aller de la Ligue des champions. Mais Xavi Hernandez devrait être contraint de faire sans Pedri, toujours en délicatesse avec sa cuisse droite comme Frédéric Hermel l’a affirmé.

Début mars, après le nul concédé par le FC Barcelone face à l’Athletic Bilbao (0-0), le club culé annonçait une blessure de Pedri au muscle droit fémoral de la cuisse droite. Ces derniers jours, à l’approche du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Barça ce mercredi soir, il était question d’une éventuelle présence de Pedri.

«Pedri, on ne sait pas s’il sera du voyage»

Néanmoins, le milieu de terrain de 21 ans ne sera pas du voyage à Paris avec le groupe de Xavi Hernandez selon Frédéric Hermel. « Est-ce que les blessés vont être de retour ? J’ai l’impression que deux vont être titulaires. En tout cas, c’est la petite rumeur qui vient de Barcelone. Pedri, on ne sait pas s’il sera du voyage. Il est possible qu’il en soit, mais ça semble difficile qu’il soit titulaire ou qu’il entre quelques minutes ».

«On ne voit pas comment ils prendraient de tels risques»