Ballon d’Or - PSG : L’énorme surprise annoncée en direct !

Le 22 septembre au Théâtre du Châtelet, le PSG devrait être la star de la cérémonie de remis du Ballon d'Or. Sur les 30 nommés, neuf évoluent à Paris dont le grand favori Ousmane Dembélé. Mais un autre joueur du PSG pourrait faire de l'ombre à l'international français à savoir Achraf Hakimi.

Dans quelques jours, le PSG va-t-il célébrer l'un de ses joueurs à la cérémonie du Ballon d'Or ? C'est la question qui se pose après une saison exceptionnelle à l'issue de laquelle Ousmane Dembélé se présente comme le grand favori pour la récompense individuelle la plus prisée. Toutefois, le journaliste de L'EQUIPE Sebastien Tarrago refuse d'écarter Achraf Hakimi de la discussion.

Tarrago vote Hakimi pour le Ballon d'Or « Débattre et dire Dembélé au-dessus, je veux bien. Pour moi, il n’y a pas match entre Hakimi et Dembélé sur la saison. Dembélé, je l’adore depuis toujours, mais à un moment ça m’agace. Les treize derniers buts du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Dembélé c’est un but. Hakimi marque à tous les matchs », lance-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE du Soir avant de poursuivre.