Ballon d'Or : Le scandale dénoncé au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce jeudi, la liste des nommés pour le Ballon d'Or a été révélée. Sans surprise, c'est le PSG qui compte le plus de représentants dans cette liste de 30 joueurs établie avant la désignation. Mais pour Pierre Ménès, il manque un grand absent : Bradley Barcola. L'ancienne figure du Canal Football Club ne comprend pas.

Auteur d'un très beau début de saison, Bradley Barcola a ensuite un peu ralenti la cadence, lui qui a baissé dans la hiérarchie des attaquants. Le Français de 22 ans est tout de même doté d'un talent qui lui aurait permis d'intégrer la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or d'après Pierre Ménès.

Barcola absent de la liste, un scandale ? Auteur d'une saison à 21 buts et 21 passes décisives, Bradley Barcola est un élément important du PSG. Le club de la capitale ne veut pas se séparer de lui alors que des rumeurs de recrutement ont émergé ces derniers temps. Ses prestations lui auraient valu d'être nommé pour le Ballon d'Or. « Pourquoi est-il absent, alors que Vinicius et Bellingham, qui ont tous deux raté leur saison dans les grandes largeurs, y sont ? Il y a une prime aux grands noms » dénonce Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.