Ballon d’or - Dembélé : C’est terminé, l’annonce inattendue de l'ennemi !

Le FC Barcelone a échoué en demi-finale de la Ligue des champions en signant en parallèle un triplé sur le plan national. Même palmarès pour le PSG qui a cependant raflé la première C1 de son histoire. Avantage donc pour Ousmane Dembélé, mais en Espagne on milite pour que Lamine Yamal soit sacré Ballon d’or. Pas Raphinha qui demande une certaine justice pour la distinction.

Meilleur joueur de Ligue 1 et de la campagne de Ligue des champions, Ousmane Dembélé a joué un rôle prépondérant dans les sacres du PSG pour ces deux compétitions. Il a d’ailleurs terminé meilleur buteur ex-aequo du championnat de France avec Mason Greenwood et ses 21 réalisations. Un triplé national et la C1 donc pour le palmarès de Dembélé sur la saison avec 35 buts toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain.

Raphinha : «Le Ballon d’or pour un joueur du Barça ? Je pense que le prix doit être juste, c'est tout» Une saison digne d’un lauréat du Ballon d’or selon divers observateurs. A l’approche de la cérémonie programmée le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris, Ousmane Dembélé sera confronté à Lamine Yamal ainsi que Raphinha. Ce dernier a fait une annonce qui en dit long en interview avec SPORT. « Après la saison réalisée, le Ballon d'Or devrait-il revenir à un joueur du Barça ? (Il réfléchit longuement.) Je pense que le prix doit être juste, c'est tout ».