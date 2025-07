Bagarre au PSG, le boss explose !

Ce dimanche soir, le PSG s'est incliné face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Après le coup de sifflet final de la rencontre, certains joueurs des deux équipes sont passés tout près d'en venir aux mains. D'ailleurs, Luis Enrique s'est montré violent envers João Pedro. Alors que le mauvais geste de l'entraineur du PSG fait couler beaucoup d'encre, Nasser Al-Khelaïfi a poussé un coup de gueule pour le défendre.

Tombeur de l' Inter Miami de Lionel Messi , du Bayern et du Real Madrid de Kylian Mbappé , le PSG s'est frotté à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique , ils se sont inclinés 3-0 ce dimanche soir.

«Les entraîneurs méritent aussi du respect»

Présent en zone mixte après la défaite du PSG face à Chelsea, Nasser Al-Khelaïfi a assuré la défense de Luis Enrique. « Notre entraîneur est l’entraîneur le plus discipliné et respecté du monde. Il est allé séparer les joueurs qui se bagarraient, et il s’est retrouvé mêlé dedans. Les entraîneurs méritent aussi du respect », a pesté le président du PSG.