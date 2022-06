Foot - PSG

ASSE, LOSC, OGC Nice… Le bilan de Christophe Galtier avant le PSG

Publié le 28 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

A 55 ans, Christophe Galtier s’apprête à découvrir un nouveau challenge en tant qu’entraîneur. Et quel défi pour le natif de Marseille. En effet, rien n’est encore officiel, mais d’ici peu, le PSG va annoncer l’arrivée de Galtier sur son banc de touche en lieu et place de Mauricio Pochettino. Une nouvelle expérience pour l’entraîneur français après des aventures du côté de l’ASSE, au LOSC à l’OGC Nice.

Le PSG va donc avoir un nouvel entraîneur la saison prochaine sur son banc de touche. Arrivé en janvier 2021, Mauricio Pochettino va très rapidement être remercié. Et pour le remplacer, alors que de nombreux noms ont été évoqués au Parc des Princes, tout indique maintenant que Christophe Galtier va être nommé très rapidement. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a poussé pour retrouver celui qu’il avait connu du côté du LOSC et il s’apprête donc à avoir gain de cause. Une nouvelle expérience pour Christophe Galtier, qui va donc connaitre son 4ème club en Ligue 1.

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Rivère sur le transfert de Galtier à Paris https://t.co/lFACcMaVkj pic.twitter.com/3Sb4q4sorr — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

L’ASSE de 2009 à 2017

Après des expériences en tant qu’adjoint à l’OM puis à l’ASSE, Christophe Galtier devient entraîneur principal des Verts en décembre 2009, remplaçant alors Alain Perrin sur le banc de Geoffroy-Guichard. Au total, Galtier sera donc resté 8 saisons dans le Forez pour un total de 154 victoires, 100 matchs nuls et 107 défaites. Et du côté de l’ASSE, Galtier aura réussi du très bon travail, réussissant à faire du club stéphanois l’un des meilleurs en Ligue 1, le qualifiant à plusieurs reprises en Europe, bien que les différents parcours en Europa League n’ont pas été si glorieux que cela. Le point d’orgue de cette aventure à Saint-Etienne restera la victoire en Coupe de la Ligue en 2013.

Le LOSC de 2017 à 2021

Après quelques mois de repos suite à son départ de l’ASSE, Christophe Galtier débarque au LOSC en décembre 2017 afin de remplacer Marcelo Bielsa. Le natif de Marseille reprendre les Dogues alors qu’ils sont à la 18ème place de Ligue 1. Et au terme de la saison, Galtier réussit à les sauver. La suite sera nettement meilleure pour le LOSC de Galtier qui finir 2ème lors de la saison 2018-2019, 4ème pour l’exercice 2019-2020 et bien évidemment, lors de la saison 2020-2021, Christophe Galtier réussit à amener les Nordistes sur le toit de la France, remportant la Ligue 1 devant le PSG et toutes ses stars.

L’OGC Nice pour la saison 2021-2022

Grâce à ce sacre au LOSC, Christophe Galtier voit de nouvelles portes s’ouvrir devant lui et finalement, l’été dernier, il a choisi de rejoindre l’OGC Nice et le projet INEOS. Cela avait d’ailleurs démarré très fort pour les Aiglons. Pendant longtemps, Nice a été l’un des prétendants à la Ligue des Champions, mais finalement, les hommes de Galtier se sont quelques peu écroulés en fin de saison, accrochant tout de même l’Europa League Conférence et la 5ème. Mais Christophe Galtier ne sera donc pas sur le banc niçois la saison prochaine. Ce lundi, Jean-Pierre Rivère a officialisé le retour de Lucien Favre et de son côté, l’entraîneur de 55 ans est lui destiné à rejoindre le PSG.