Après Mbappé, le PSG veut faire l’impossible avec une star

Touché à la cheville contre le LOSC, Neymar n'a pas pu terminer la rencontre et est sorti sur civière ce dimanche. Depuis, le PSG retient son souffle quant à la présence du Brésilien face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Le club de la capitale pourrait d'ailleurs miser sur un pari fou, comme avec Kylian Mbappé pour le match aller.

Pour le match aller contre le Bayern Munich, le PSG devait être privé de Kylian Mbappé, qui était annoncé indisponible pour une durée de trois semaines. Finalement, l’attaquant de 24 ans s’était remis beaucoup plus vite de sa blessure et avait pu répondre présent au rendez-vous, démarrant la rencontre sur le banc. Quelques jours plus tard, le même scénario pourrait attendre Neymar.

Nouvelle blessure pour Neymar, le PSG tremble

Sorti sur civière contre le LOSC ce dimanche, le Brésilien souffrirait d’une déchirure partielle des ligaments de la cheville. Après de premiers examens effectués, Le Parisien a annoncé que Neymar devrait faire son retour à la mi-mars, et donc manquer le match retour contre le Bayern Munich. Mais le PSG pourrait miser sur un pari fou, comme avec Kylian Mbappé.

Le PSG peut encore y croire