Après la bagarre, le PSG s'est vengé !

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich (2-0) en quart de finale de la Coupe du monde des Clubs. Le club parisien a ainsi pris sa revanche face aux Bavarois, qui avait disposé des Parisiens en novembre dernier. Comme l’a précisé Désiré Doué à l’issue de la rencontre, les hommes de Luis Enrique sont heureux de s’être vengés face aux Allemands.

« Je pense que c’est notre plus grande source de motivation aujourd’hui, ce sentiment de revanche. Quand on avait perdu chez eux, ça avait été très dur pour nous, même l’après. Ça a été un des déclics de la saison. Cette défaite nous avait fait mal, elle nous a fait prendre conscience qu’à ce moment-là, on n’avait plus beaucoup de chances de continuer dans cette Ligue des Champions. » Présent face à la presse ce vendredi, Bradley Barcola prévenait tout le monde : le PSG avait soif de revanche face au Bayern Munich .

« C’était important pour nous de prendre cette revanche »

« C’était un match avec beaucoup d’intensité, beaucoup de duels. C’est souvent comme ça dans le football. Il faut parfois se bagarrer sur le terrain. On a montré un gros état d’esprit. On a gagné, c’est le principal. On avait perdu chez eux en début de saison. C’était important pour nous de prendre cette revanche. On a gagné aujourd’hui, on est très contents », a révélé Désiré Doué au micro de DAZN.