Annoncés au PSG, leur mercato va s’emballer

Benjamin Labrousse

Ces derniers temps, le PSG a drastiquement modifié son projet sportif ainsi que son recrutement. Le club de la capitale n’hésite plus à recruter français, et a longtemps lorgné certains internationaux comme Jean-Clair Todibo (OGC Nice), ainsi que Youssouf Fofana (AS Monaco). Désormais, les deux joueurs tricolores seraient convoités par un cador de Premier League.

De quoi sera fait le prochain mercato hivernal du PSG ? Si à ce propos, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 1er novembre dernier que Paris devrait recruter un nouveau joueur cet été, qui ne soit pas un latéral gauche, d’anciennes pistes pourraient être potentiellement réactivées. Car il y a de cela quelques mois, le PSG lorgnait plusieurs joueurs français.

Mercato : Le PSG se déplace pour un transfert à 30M€ ! https://t.co/TU4DuIeZh6 pic.twitter.com/skSC9f8I4i — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Le PSG prêt à réactiver plusieurs pistes en janvier ?

Ainsi, Khéphren Thuram (OGC Nice), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Youssouf Fofana (AS Monaco), et Jean-Clair Todibo (OGC Nice) ont été convoités par le PSG qui cherche désormais à attirer un maximum de talents français au sein de son effectif.

Manchester United à l’assaut de la Ligue 1 pour son mercato