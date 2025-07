Amende : Une lourde sanction est tombée pour le PSG !

Le 31 mai dernier, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et compagnie écrivaient l’histoire du PSG. En effet, le club de la capitale remportait la première Ligue des Champions de son histoire. De quoi faire exploser de joie les Parisiens et leurs supporters, qui ont d’ailleurs envahi le terrain après le coup de sifflet final. Mais voilà que ça va coûter cher au PSG.

Lors de la finale de la Ligue des Champions, les supporters du PSG ne sont pas passés inaperçus. En effet, après le coup de sifflet final, on avait pu voir un envahissement de terrain et des fumigènes avaient été allumés. Comme le rapporte L’Equipe, l’ UEFA a décidé de frapper fort, infligeant une amende de 100 000€ au PSG .

Ça va coûter très cher !

Mais voilà que comme l’explique le quotidien sportif, l’addition sera encore plus salée pour le PSG. En effet, en plus de ces 100 000€, le club de la capitale va devoir régler une amende de 30 000€ pour « jet d'objet », une amende de 8000 € pour « actes de vandalisme » et une autre de 10 000€ pour avoir « diffusé un message inadapté à un événement sportif et pour avoir porté atteinte à la réputation de l'UEFA ».