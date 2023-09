Alcool et cigarettes : Une star du PSG s’est lâchée en plein Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a connu plusieurs départs majeurs, mais celui de Marco Verratti est sans doute le plus marquant, l’international italien rejoignant la capitale à l’aube du projet QSI en 2012. Un passage long de onze ans marqué par de nombreuses prouesses sur les terrains, et quelques excès en dehors. Un journaliste raconte une scène ubuesque qu’il a vécue avec l’ancien numéro 6.

L’histoire d’amour entre Marco Verratti et le PSG s’est achevée cet été, avec le départ de l’international italien pour le Qatar lors du mercato, celui-ci ayant été poussé vers la sortie par le club de la capitale, désireux de tourner la page. Si Verratti est rapidement entré dans le cœur des supporters pour ses prestations sur le terrain, certains excès en dehors du rectangle vert ont souvent fait grincer des dents, le milieu de 30 ans étant adepte des sorties nocturnes parisiennes. Un journaliste s’est d’ailleurs prononcé sur une soirée partagée avec lui.

Polémique au PSG, Luis Enrique sort du silence https://t.co/XZSDEZggaA pic.twitter.com/CBJ5X8URgq — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

« Je me retrouve avec lui à enchaîner les clopes »

Dans le magazine L’Équipe , un journaliste qui suit le PSG est revenu sur un moment particulier vécu avec Marco Verratti. « Le lendemain d'un Italie-Israël, je suis avec des potes au Nolita, un restaurant italien sur les Champs où il a ses habitudes et on le voit arriver. Il passe derrière le bar, survêtement de l'Italie sur le dos, se sert un verre de vin, sort le paquet de clopes, va tout droit sur le balcon et je me retrouve avec lui à enchaîner les clopes », raconte-t-il.

« Il sort quasiment tous les soirs »