Affaire Périscope - PSG : Serge Aurier balance un mensonge !

En 2016, alors joueur du PSG, Serge Aurier dérape complètement sur Périscope. En plein direct, avec un ami, l'Ivoirien insulte Laurent Blanc, alors entraîneur du club de la capitale, ainsi que plusieurs joueurs parisiens. La polémique a alors frappé Aurier de plein fouet. Et s'il assume aujourd'hui son erreur, l'ancien du PSG reconnait avoir menti dans un premier temps pour se couvrir.

« Pour cacher le truc, je dis que c’est un montage »

Revenant sur cette affaire Périscope pour Kampo, Serge Aurier a révélé avoir menti à ses amis au début. L'ancien joueur du PSG a ainsi expliqué : « Je ne sais même pas c’est quoi de base, c’est une application qui est sortie, c’est comme Snapchat. On pensait qu’on était dans un truc où personne nous voit. Le lendemain, je dors, mon téléphone n’a jamais autant sonné. Je regarde, je vois 10-15 appels. Qui me l’annonce en premier ? Mon agent, mes amis qui étaient branchés réseaux. Ils me demandent si c’est vrai. Pour cacher le truc, je dis que c’est un montage (rires). Je suis obligé. On était dépassé ».