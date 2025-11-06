Achraf Hakimi - PSG : Son retour déjà annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a annoncé ce mercredi, au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich (1-2), qu’Achraf Hakimi souffrait d’une entorse sévère de la cheville gauche, l’éloignant des terrains plusieurs semaines. Le Marocain sera-t-il apte pour la CAN cet hiver ? Une journaliste assure que le latéral droit sera là quoi qu’il arrive pour soutenir ses coéquipiers.

Achraf Hakimi sera-t-il de retour à temps pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026) chez lui, au Maroc ? La question se pose après la blessure du latéral droit parisien, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche, l’éloignant des terrains entre six et huit semaines. S’il pourrait, au minimum, manquer les premiers matches des Lions de l’Atlas dans la compétition, Magda Soldani est persuadée de voir le joueur du PSG avec ses coéquipiers marocains.

« S’il ne joue pas, il ne sera pas loin car il est indispensable à cette équipe » « Ce qui est sûr, c’est que tout le monde ici retient son souffle. Aujourd’hui, sa blessure a été au centre de toutes les discussions. Mais on garde espoir, on se dit que si tout se passe bien, il pourra être présent pour les 8es. Hakimi, c’est la star de la sélection, une idole, un leader, un ami… Même s’il ne joue pas, il ne sera pas loin car il est indispensable à cette équipe », affirme la journaliste du média marocain Le 360, interrogée par Le Parisien.