A peine arrivé au PSG, il se fait détruire par une légende

Alors qu’il était espéré lors de l’été 2022, Milan Skriniar a fini par débarquer au PSG en juillet dernier, à la fin de son contrat avec l’Inter Milan. Mais les prestations de l’international slovaque ne sont pas vraiment convaincantes pour le moment et cela s’est une nouvelle fois vu mardi face à l’AC Milan. Pour Luis Fernandez, il est le maillon faible du club de la capitale.

Battu par l’AC Milan mardi dernier lors de son quatrième match de Ligue des champions (2-1), le PSG avait pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Milan Skriniar. Le premier but du défenseur de 28 ans sous le maillot parisien, lui qui est arrivé cet été en provenance de l'Inter Milan.

Fernandez s’en prend à Skriniar

S’il a été buteur lors de cette rencontre, Milan Skriniar a malgré tout été en difficulté, notamment dans son duel avec Olivier Giroud. C’est ce dernier qui a offert la victoire à l’AC Milan, en prenant le meilleur sur l’international slovaque, dont la prestation n’a pas du tout plu à Luis Fernandez.

«Skriniar est le maillon faible de cette équipe et de cette défense du PSG !»