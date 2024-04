À Barcelone, Mbappé rejoint Ibrahimovic !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et la Ligue des champions, c’est une histoire d’amour qui dure depuis 2017, mais qui ne s’est jamais concrétisée par un mariage malgré deux demi-finales disputées et une finale en 2020. Pour autant, Mbappé a empilé les buts et a même rejoint Zlatan Ibrahimovic dans le top 10 des meilleurs buteurs de la compétition.

Mardi soir, le PSG a réalisé ce qu’aucun club français n’était parvenu à faire avant lui. À Barcelone, et après s’être incliné à domicile pendant la première manche d’une double confrontation de Ligue des champions à domicile, le Paris Saint-Germain s’est tout de même qualifié pour les demi-finales de cette édition de la C1 (4-1).

Mbappé intègre le top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des champions

Et c’est Kylian Mbappé de par son penalty marqué et son tir à bout portant pour le 4-1 qui a permis au PSG de valider son billet pour les demi-finales après avoir été au coude à coude avec le FC Barcelone pendant un long moment du match. D’ailleurs, ce doublé a permis à Mbappé d’intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions.

Mbappé a 48 buts en C1 comme Ibrahimovic

Pour son 71ème match en Ligue des champions, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à deux reprises et a donc inscrit ses 47ème et 48ème buts en C1. De quoi le faire rejoindre Zlatan Ibrahimovic, légende du Paris Saint-Germain. Cependant, pour atteindre le podium composé de Robert Lewandowski (94 buts), Lionel Messi (129 buts) et Cristiano Ronaldo (140 buts), Mbappé va devoir continuer sur sa lancée pendant de longues années.