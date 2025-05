70M€ : Le PSG lui rapporte le jackpot !

Ancien président du PSG, Sébastien Bazin est aujourd’hui l’un des principaux sponsors du club de la capitale. En effet, avec son groupe Accor, il s’est associé avec la formation parisienne. Un contrat qui rapporterait près de 70M€ par an au PSG, mais de son côté, Bazin et le groupe Accor trouveraient également leur compte avec de sacrées retombées.

Au fil des années, depuis l’arrivée du Qatar, le PSG est devenu plus qu’un club de football. Désormais, le club de la capitale est une véritable vitrine pour de nombreuses marques. Le groupe Accor s’est ainsi associé avec le PSG pour en devenir l’un des sponsors. Un deal à 70M€ par an qui est un investissement très rentable selon Sébastien Bazin , ancien président parisien et aujourd’hui à la tête du groupe Accor .

« C’est sans contexte un succès »

Pour Le Parisien, Sébastien Bazin s’est exprimé sur le partenariat entre le PSG et le groupe Accor. Et les deux parties seraient gagnantes dans l’histoire. « On a déboursé entre 50M€ et 70M€ par an pour ce contrat, est-ce un investissement rentable ? Ah oui même si je ne vous confirmerai pas les montants que vous citez ! À l’époque, on avait 50 millions de porteurs de cartes de fidélité. Aujourd’hui, on en a 100 millions, avec 12 millions de nouveaux chaque année. Pour Accor, c’est sans contexte un succès », a expliqué l’ancien président du PSG.