60M€ : Le PSG frappe très fort sur le mercato, la grosse annonce de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG s'est imposé de façon spectaculaire contre Toulouse (6-3) avec notamment une performance impressionnante de Joao Neves auteur d'un triplé absolument sensationnel. Même Luis Enrique s'est montré très impressionné par la prestation de son milieu de terrain portugais sur lequel il mise sur le long terme.

Auteur d'un triplé exceptionnel contre Toulouse samedi soir (6-3), Joao Neves a été encensé de toute part. Recruté pour 60M€, hors bonus, il y a un an, le milieu de terrain portugais représente l'avenir du PSG comme le souligne Luis Enrique.

Luis Enrique s'enflamme pour Joao Neves « C'est la première fois qu'il marque trois buts à Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il l'avait fait avec Benfica, je pense que non. C'est son premier hat-trick. Mais ce n'est pas seulement marquer trois buts, c'est la manière dont il a marqué les trois buts. J'espère que ce sera une source de confiance pour lui. Il peut marquer, il a la qualité pour marquer plus de buts. C'est un joueur très jeune, mais avec beaucoup de qualités. Nous fondons beaucoup d'espoirs sur lui », affirme l'entraîneur du PSG en conférence de presse.