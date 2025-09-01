60M€ : Le PSG frappe très fort sur le mercato, la grosse annonce de Luis Enrique !

Samedi soir, le PSG s'est imposé de façon spectaculaire contre Toulouse (6-3) avec notamment une performance impressionnante de Joao Neves auteur d'un triplé absolument sensationnel. Même Luis Enrique s'est montré très impressionné par la prestation de son milieu de terrain portugais sur lequel il mise sur le long terme.
Auteur d'un triplé exceptionnel contre Toulouse samedi soir (6-3), Joao Neves a été encensé de toute part. Recruté pour 60M€, hors bonus, il y a un an, le milieu de terrain portugais représente l'avenir du PSG comme le souligne Luis Enrique.
Luis Enrique s'enflamme pour Joao Neves
« C'est la première fois qu'il marque trois buts à Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il l'avait fait avec Benfica, je pense que non. C'est son premier hat-trick. Mais ce n'est pas seulement marquer trois buts, c'est la manière dont il a marqué les trois buts. J'espère que ce sera une source de confiance pour lui. Il peut marquer, il a la qualité pour marquer plus de buts. C'est un joueur très jeune, mais avec beaucoup de qualités. Nous fondons beaucoup d'espoirs sur lui », affirme l'entraîneur du PSG en conférence de presse.
Relancé sur Joao Neves, Luis Enrique reconnaît qu'il n'a pas souvenir d'un tel triplé. « Je ne me rappelle pas. C'est très difficile de voir ça parce que ce n'est pas commun. Mais João est un joueur qui a cette qualité, parce que nous voyons cette qualité pendant les entraînements. Et nous voulons profiter de ça et qu'il gagne en confiance pour continuer à se développer ou à profiter de sa qualité », ajoute-t-il, rapporté par CulturePSG.