118M€ - PSG : Le jackpot que personne n'attendait ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Joao Neves à Benfica grâce à une offre à hauteur de 60M€. Après avoir passé seulement une saison à Paris, l'international portugais a vu son prix exploser. En effet, Joao Neves serait actuellement le joueur le plus cher du PSG, ayant une valeur marchande avoisinant les 117,8M€.

Dès sa première saison au PSG , Joao Neves est devenu un titulaire incontestable et incontesté au sein de l'effectif de Luis Enrique . A tel point que sa valeur marchande a explosé. En effet, le prix de Joao Neves a doublé en moins d'un an.

Kylian Mbappé est dans le top 5

D'après l'Observatoire du Football CIES, Joao Neves vaudrait désormais 117,8M€ environ. Ce qui fait de lui le joueur le plus cher du PSG actuellement. Si on compare avec les autres joueurs en Europe, Joao Neves est classé treizième. Dans le top 5, on retrouve : Lamine Yamal (FC Barcelone, 17 ans, 402,3M€), Erling Haaland (Manchester City, 24 ans, 239,6M€), Jude Bellingham (Real Madrid, 21 ans, 233,8M€), Kylian Mbappé (Real Madrid, 26 ans,192,5M€) et Jamal Musiala (Bayern, 22 ans, 154,8M€).