Vente OM : Un milliardaire à Marseille, il annonce du lourd !

Propriétaire de l’OM depuis quasiment 9 ans, Frank McCourt continue de démentir les rumeurs de vente malgré les nombreuses rumeurs annonçant l’arrivée de l’Arabie Saoudite. Et c’est une excellente nouvelle pour les Marseillais à en croire Éric Di Meco qui salue le travail du Bostonien, considérant qu’il s’agit d’une aubaine pour l’OM.

Arrivé à l'OM en 2016, Frank McCourt a souvent été critiqué par les supporters marseillais dont certains espèrent toujours la vente du club, notamment face aux rumeurs annonçant l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Et pourtant, Eric Di Meco salue le travail du Bostonien depuis son arrivée à l'OM.

Di Meco totalement fan de McCourt « Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans d’autres clubs, c’est sûr qu’on est content d’avoir cet actionnaire-là. On se dit qu’on a gagné au loto en attrapant cet Américain-là (...) J’ai aimé le dire quand Margarita Louis-Dreyfus a vendu le club, parce qu’il y avait Gérard Lopez qui était là à l’époque, elle a eu du nez de mettre le club dans les mains de quelqu’un qui lui semblait sûrement sérieux, voire très sérieux. C’est un actionnaire fiable. Le problème à l’OM, comme on est toujours en train de regarder ce que fait le PSG, qu’on se rend compte qu’on est loin et qu’il y a même eu des rumeurs de Saoudiens qui pouvaient arriver un jour, c’est sûr que les supporters s’agacent », lance l'ancien joueur de l'OM au micro de Rothen s'enflamme à RMC, avant de poursuivre.