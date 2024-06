Vente OM : McCourt attend l’arrivée d’un «fou» avec un gros chèque

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la vente de l’OM se fait toujours attendre, Frank McCourt campe sur ses positions et continue d’affirmer qu’il ne lâchera pas le club phocéen. Et pour cause, d’après Rachid Zeroual, le patron des South Winners, l’homme d’affaires américain reproduit le même schéma que lorsqu’il a vendu les Dodgers à «un fou lui a déposé un chèque de 2 milliards».

« Le club n’est pas à vendre, je suis là pour longtemps, je suis totalement impliqué ». Voilà les mots de Frank McCourt lors de son passage à Marseille ces derniers jours. L’homme d’affaires américain ne compte pas vendre le club phocéen. Mais selon Rachid Zeroual, la vérité est plus nuancée puisque le Bostonien aurait en réalité des exigences folles pour vendre le club et reproduirait le schéma de celui des Dodgers, franchise qu’il avait vendu pour 2 milliards de dollars.

«Pour moi, McCourt ne veut pas leur vendre»

« Rodolphe Saadé est avec les Indiens et les Saoudiens pour racheter l’OM. Pour moi, McCourt ne veut pas leur vendre. Les chiffres que vous avez entendus, ce sont les chiffres que les autres ont proposé, les 400, les 500… En fait l’enfoiré de McCourt en voulait 2 milliards, et il a baissé à 1,5 milliards », regrette le patron des South Winners lors d’un Space sur X (ex-Twitter), avant d’en rajouter une couche.

«Il a attendu qu’un fou lui dépose un chèque de 2 milliards»