Vente OM : Longoria vend la mèche, les Marseillais ne vont pas aimer

Arnaud De Kanel

Les rumeurs de vente de l'OM à l'Arabie Saoudite circulent depuis des années, mais jusqu'à présent, aucune concrétisation n'a vu le jour. Malgré les spéculations persistantes, Pablo Longoria rejette fermement ces allégations et affirme que l'avenir du club se dessine autour d'un projet à long terme, totalement indépendant de toute rumeur de vente.

Depuis un certain temps, les médias et les supporters ont été abreuvés de rumeurs sur une possible acquisition de l'OM par l'Arabie Saoudite, suggérant même que l'affaire était sur le point d'être conclue avec Frank McCourt, actuel propriétaire du club phocéen. Cependant, malgré les spéculations persistantes, aucun accord n'a été finalisé, et les démentis se multiplient.



«Je suis déterminé à construire un projet»

Pablo Longoria, principal acteur de l'OM dans cette période d'incertitude, reste ferme dans sa position. Il affirme que ces rumeurs ne sont que des tentatives pour déstabiliser le club et que sa concentration reste entièrement tournée vers la construction d'un projet solide pour l'avenir de l'OM comme il l'a fait savoir dans un entretien accordé à AS .

«L’OM en vente ? Ce sont des rumeurs»