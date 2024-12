Vente OM : Les annonces fracassantes qui relancent tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, le sujet d’une potentielle vente de l’OM a fait la UNE de l’actualité à de nombreuses reprises. Mais à force de répéter que le club ne comptait pas passer sous pavillon saoudien, Frank McCourt est parvenu à convaincre la majorité des supporters. Tous ? Non. Un journaliste du nom de Thibaud Vézirian résiste encore et toujours dans ce dossier.

Thibaud Vézirian est une voix isolée dans le décor marseillais. Ancien de Téléfoot et de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a fait parler de lui, ces dernières années, en évoquant un possible départ de Frank McCourt. Sauf que cette annonce ne date pas d’aujourd’hui. « Je confirme, l’OM est vendu, c’est une fusion acquisition » déclarait le journaliste en 2021. Souvent sollicité, Frank McCourt répète à qui veut l’entendre qu’il n’a pas l’intention de se séparer de l’OM. Mais il en faudra plus pour convaincre Vézirian.

Vézirian campe sur ses positions

« L'OM est toujours en vente ? Non, l'OM n'est plus en vente. Le deal est déjà acté. C'est une question de deals économiques parallèles, qui n'a rien à voir avec le club et le sportif, qui doivent être activés. Ensuite tu pourras avoir une officialisation du club. On te racontera que ça s'est fait en quelques jours, quelques semaines, ça sera totalement faux » a confié, cette année, le journaliste sur sa chaîne Twitch.

« Je ne me suis pas trompé »

Et pour les sceptiques, Vézirian apporte quelques éléments qui prouveraient la prise de contrôle d’un consortium international dont ferait partie l’Arabie Saoudite. « La preuve avec De Zerbi, qui est un grand entraineur, bien trop grand pour l’OM, et bien trop cher. Donc je ne me suis pas trompé. Pareil pour Greenwood à 40 millions d’euros. Toutes ces infos étonnantes pour un club qui ne veut plus dépenser et n’a pas de Coupe d’Europe, ni de droits TV. S’il vous plait, évitez de tomber dans le panneau de la communication parce que ça vous fait plaisir. C’est assez fascinant de voir qu’il y a des gens qui pensent que l’OM n’a pas été racheté ou n’a pas les garanties derrière » a-t-il lâché. En attendant, la saison de l’OM suit son cours, loin des rumeurs de rachat.