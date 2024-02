Vente OM : Le départ de Longoria confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de la vente de l'OM sont incessantes, au point que l'arrivée de l'Arabie Saoudite soit annoncée comme acquise par certains journalistes. Une situation qui fragilise évidemment la position de Pablo Longoria, dont le départ semble quoi qu'il arrive acté d'ici la fin de la saison.

Alors que l'avenir de Pablo Longoria est régulièrement pointé du doigt, le président de l'OM a plusieurs fois assuré qu'il se voyait encore longtemps à Marseille. Cependant, dans le même, les rumeurs entourant la vente du club s'intensifient ce qui place évidemment Pablo Longoria dans une situation inconfortable pour son avenir. Selon Thibaud Vézirian, le profil de son successeur du dirigeant espagnol serait même déjà envisagé par l'Arabie Saoudite.

Longoria sur le départ...

« Du côté des acheteurs, l’idée qu’une personnalité saoudienne prenne la présidence est envisagée. Mais à Marseille, certains espèrent voir une ancienne gloire du club, une légende, prendre ce rôle… Je pense que la face majoritaire saoudienne sera représentée », assure le journaliste pour Team Football , tandis que Daniel Riolo estimait quant à lui que l'OM tenait déjà le successeur de Pablo Longoria en interne.

Son remplaçant déjà connu ?