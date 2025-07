Vente OM : La vérité éclate sur Boudjellal !

Alors qu’on parle depuis quelques années maintenant d’un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, auparavant, c’est un autre projet qui était intéressé à l’idée de reprendre le club phocéen à Frank McCourt. En effet, en 2020, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourd Boudjellal se déclarent candidats pour racheter l’OM. Alors que cela n’a finalement jamais vu le jour, l’homme d'affaires franco-tunisien a mis les choses au point.

Si Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal étaient donc impliqués dans le même projet pour racheter l’ OM , la guerre a ensuite été déclarée entre les deux. « La vérité, c'est qu'Ajroudi voulait racheter l'OM en se servant de moi pour faire un aller-retour. Il pensait que j'allais faciliter la vente mais il ne voulait pas mettre l'argent. Il voulait récupérer et vendre le club en faisant une grosse marge, il n'était là que pour ça. Ça devait durer vingt-quatre heures. À la limite, il avait vendu avant de le racheter. Ajroudi, c'était un brouteur. Il m'a un peu roulé, j'aurais dû me méfier un peu plus. C'est de ma faute. J'ai été berné, voilà [...] Bien sûr que je lui en veux. Je respecte trop l'OM et les Marseillais pour ça », avait balancé Boudjellal .

« Moi, ce monsieur, je ne le connais pas »

Interrogé par Thibaud Vézirian sur Youtube, Mohamed Ayachi Ajroudi a répondu aux propos de Mourad Boudjellal, mettant alors les choses au point sur l'ancien patron du RCT. « Boudjellal ? Moi, ce monsieur, je ne le connais pas. Il faut bien qu’on l’appelle et qu’on le reçoit dans les radios. Je me suis associé avec quelqu’un que je ne connais pas ? Je ne me suis pas associé, il ne faut pas confondre. Il n’y a pas d’association, il y a toute une équipe avec qui on a fait cette démarche et les gens qui m’ont approché ont dit qu’il fallait mettre un directeur et quelqu’un de la région et présent médiatiquement. Mais on n’a jamais été associé. Pourquoi il parle en mal de moi ? Il est libre. Je l’ai connu 48h avant qu’on annonce qu’on veut prendre l’OM. Ma stratégie à moi c’était de ne pas parler, se taire jusqu’à la transaction. Mais on ne se connaissait pas. Il n’était pas actionnaire dans le tour de table. Il devait être le gestionnaire », a fait savoir l'homme d’affaires franco-tunisien.