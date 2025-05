Vente OM : La première recrue de l'Arabie Saoudite est dévoilée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un live diffusé sur sa chaîne Twitch, Thibaud Vézirian a laissé entendre que l'OM pourrait entrer dans une nouvelle dimension en passant sous pavillon saoudien. En coulisses, le deal serait négocié et cela pourrait donner lieu à un recrutement impressionnant. Dès l'été prochain avec une recrue surprenante ?

L’OM va pouvoir désormais se projeter sereinement sur le prochain mercato estival. Grâce à sa victoire face au Havre ce samedi soir (3-1), le club phocéen a assuré sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Une qualification qui devrait pousser l’OM à se montrer actif sur le marché des transferts. Comme indiqué par La Provence, la défense centrale sera l’une des grandes priorités de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Medina veut signer à l'OM

Et selon les informations de Thibaud Vézirian, des discussions sont en cours avec Facundo Medina (RC Lens). « En France, l’OM, via Benatia et Longoria, ont entretenu le lien pour s’adjuger ses services. Medina a une valeur. Est-ce que c’est le bon moment pour aller sur ce type de joueurs ? En tout cas, il apporterait des garanties » a déclaré le journaliste sur sa chaîne Twitch. De la bouche de son compatriote Leonardo Balerdi, les responsables ont appris que l’Argentin était prêt à signer à l’OM. « J'ai une bonne relation avec lui et je lui dis toujours de venir ici. Et lui, il aimerait jouer ici. J'en parle un peu avec Medhi Benatia » a lâché le capitaine Marseillais.

L'Arabie Saoudite se fait attendre

Pour Vézirian, Medina représente une valeur sûre à ce poste. Il pourrait permettre à l’OM de franchir un cap, alors que les rumeurs de vente restent présentes. « Medina coche les cases pour arriver dans cet OM, qui prendrait enfin son envol et qui deviendrait le grand club apte à concurrencer le PSG. On sait comment cela peut se passer avec les nouveaux actionnaires. Il y a le pacte d’associés depuis un an, et on espère que ça ne traînera pas » a-t-il lâché. Le Napoli, la Roma et l’Atlético auraient aussi coché son nom.