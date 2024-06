Vente OM : «De Zerbi c’est impossible», l’Arabie Saoudite arrive ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM a enfin trouvé son entraîneur puisque Roberto De Zerbi a finalement été choisi par Pablo Longoria. Une tendance qui semble éloigner les rumeurs de vente de l'OM. Mais c'était mal connaître Thibaud Vézirian qui assure au contraire qu'un tel coup confirme que l'Arabie Saoudite arrive.

Enfin, l'OM a trouvé son nouveau coach. Il s'agit en effet de Roberto De Zerbi qui débarque en provenance de Brighton. Un très joli coup pour Pablo Longoria qui semble donc acter le fait que le projet McCourt s'engage sur un nouveau cycle. Mais pour Thiabud Vézirian, c'est tout l'inverse, et cela confirme même l'idée d'une vente du club.

De Zerbi : Coup de froid pour les supporters de l’OM https://t.co/JY2qaqO919 pic.twitter.com/GWfKopSlqj — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

«J’ai eu des confirmations de ce que j’annonce»

« Encore cette semaine à Marseille, j’ai eu des confirmations de ce que j’annonce donc il ne faut pas qu’attendre sereinement », lâche-t-il sur sa chaîne Twitch avant de poursuivre.

«Il faut arrêter de croire aux tours de magie, c’est impossible»