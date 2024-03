Vente OM : C’est terminé, Longoria a vendu la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les nombreuses rumeurs qui entourent la vente de l’OM, l’Arabie Saoudite n’est pas toujours pas arrivée à Marseille. Et d’après Pablo Longoria, ce n’est pas près d’arriver. Le président de l’OM se projette effectivement au sein du club phocéen, tout en rappelant que les rumeurs ne visent qu’à déstabiliser le club.

Cela fait désormais plusieurs années que la vente de l'OM est annoncée, au point que l'Arabie Saoudite serait même proche de racheter le club phocéen à Frank McCourt. Cependant, malgré les nombreuses rumeurs, rien ne se concrétise, et les démentis s'enchaînent. A tel point que Pablo Longoria, dont l'avenir serait remis en cause par une vente, se voit construire un projet à l'OM sur le long terme.

Longoria se projette à l'OM

« Je suis déterminé à construire un projet ici. Un projet de stabilité, un projet qui nous permettra d'avoir cette stabilité managériale et d'avoir une idée du jeu bien définie. Un projet de club pour améliorer les infrastructures, le stade, le centre d'entraînement ? Penser que tout ce qui s'est passé vous donne la détermination et la force d'en faire un projet pérenne, avec un modèle de jeu à long terme », estime dans un premier temps le président de l’OM dans une interview accordée à AS , avant de continuer à se projeter à Marseille.

«L’OM en vente ? Ce sont des rumeurs»