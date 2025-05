Vente OM - 250M€ : Une énorme folie est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un live organisé sur Twitch, Thibaud Vézirian est revenu sur les rumeurs d'une vente de l'OGC Nice à des investisseurs saoudiens. Si le journaliste n'a pas confirmé cette information, il a répété que le fonds d'investissement saoudien avait des vues sur l'OM. Selon lui, un accord de deal aurait été conclu avec le propriétaire Frank McCourt.

Après INEOS, l’Arabie Saoudite ? Selon des rumeurs, le fonds d’investissement saoudien aurait des vues sur l’OGC Nice et serait prêt à offrir un chèque de 250M€. Alors info ou intox ? « Nada, rien pour l’instant » a confié Thibaud Vézirian sur Twitch. Il explique que ces rumeurs ont un but bien précis, faire monter la pression dans ce dossier.

« Arrêtons de tomber dans le panneau »

« Quand on demande ce type d’articles aux journalistes, c’est parce que l’on ne trouve pas preneur. Donc on essaye de médiatiser l’affaire en mentionnant les hommes les plus riches. Donc l’Arabie Saoudite et son fonds souverain. Mentionner l’Arabie Saoudite, ça valorise l’affaire. Arrêtons de tomber dans le panneau, l’OGC Nice, s’il y avait des avancées, il y aurait aussi des intérêts pour la ville » a déclaré le journaliste.

La vente de l'OM est confirmée

Par contre, le dossier de la vente de l’OM serait toujours d’actualité. « Ça voudrait dire qu’ils n’ont pas d’accord de deal pour officialiser la vente de l’OM. Or,les confirmations sont toujours là » a lâché Vézirian.