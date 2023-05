Une très mauvaise nouvelle est confirmée pour l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire indiscutable dans la défense de l’OM, Samuel Gigot a connu plusieurs pépins physiques cette saison. Sur la pelouse du LOSC, le défenseur olympien est encore sorti sur blessure suite à un gros choc au visage. La LFP devrait même activer le protocole commotion afin de déterminer si Gigot peut jouer samedi.

L’OM a perdu gros samedi dernier sur la pelouse du LOSC. Alors que les Olympiens pouvaient mettre la pression sur le RC Lens, ils se sont inclinés 2-1 au terme d’une prestation plus que décevante. Dimanche, les Sang et Or l’ont emporté et ont définitivement mis un terme à cette course pour la 2ème place.

Gigot sort encore sur blessure

Au-delà de la défaite, l’OM a encore perdu Samuel Gigot. Titulaire indiscutable dans la défense marseillaise, le natif d’Avignon est de nouveau sorti sur blessure, touché à l’œil après un gros contact avec Carlos Baleba. Un pépin physique de plus pour Samuel Gigot, déjà blessé deux fois à la cheville cette saison.

Le protocole commotion mis en place