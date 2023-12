Une recrue de l'OM annonce la couleur

Jean de Teyssière

Jeudi, l'OM jouera pour la première place du groupe en Ligue Europa. Face à Brighton, il ne suffira que d'un match nul pour que l'OM termine premier et soit directement qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi aura à cœur de remporter cette rencontre pour terminer première et Michael Murillo, le défenseur panaméen de l'OM espère piéger l'équipe anglaise.

L'OM est actuellement leader de son groupe en Ligue Europa avec onze points. D'ores et déjà qualifié pour la suite de la compétition, le club phocéen a encore un match à aborder pour terminer à la première place. Car Brighton, deuxième avec dix points espère profiter de ce match qu'il jouera à domicile pour prendre cette première place et se qualifier directement en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

«Je crois que cela sera un match difficile demain»

En conférence de presse ce mercredi soir, l'arrière droit Michael Murillo, arrivé cet été à l'OM, se méfie de Brighton : « Je crois que cela sera un match difficile demain, le groupe a bien travaillé cette semaine. »

«On veut terminer premier de ce groupe»