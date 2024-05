«Un très bon choix», le nouvel entraîneur de l'OM est déjà validé !

La rédaction

Après de nombreuses rumeurs autour de l’arrivée de Sergio Conceição sur le banc de l’Olympique de Marseille, le chroniqueur Walid Acherchour a donné son avis sur la situation et estime que l'OM réussirait une très belle affaire en attirant le technicien portugais.

L'Olympique de Marseille pourrait bien réaliser un coup de maître en attirant Sergio Conceição en tant que nouvel entraîneur. Walid Acherchour, a exprimé son enthousiasme quant à cette possible nomination. « Si l’OM arrive à le convaincre, ce serait inespéré et ce serait un très bon choix », a-t-il déclaré. Conceição, triple champion du Portugal et auteur de parcours notables en Ligue des champions, apporterait une expérience précieuse et une compétence reconnue sur la scène européenne. Cette perspective est d'autant plus rassurante pour les supporters marseillais, qui espèrent voir leur équipe retrouver le sommet du football français et européen.

Une solution face aux doutes initiaux

Les discussions autour du remplacement de l'entraîneur de l'OM avaient initialement laissé place à des doutes et à des spéculations variées, notamment autour de Paulo Fonseca. Cependant, l'idée de recruter Sergio Conceição a rapidement gagné en crédibilité. « J’avais des doutes, on parlait de Fonseca aussi. Mais pouvoir attirer un coach comme Conceição, trois fois champion du Portugal, des parcours en Ligue des champions intéressants, ce sera très rassurant », a ajouté Acherchour. Ce choix pourrait représenter une rupture avec les saisons précédentes, marquées par une certaine instabilité et un manque de résultats constants.

Rigueur et compétitivité pour un nouvel élan