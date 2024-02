Un scandale dénoncé à l'OM

Arnaud De Kanel

Tenu en échec sur la pelouse du Vélodrome, l'OM a perdu de précieux points dans la course à l'Europe. Loin de leur meilleur niveau, les hommes de Gennaro Gattuso n'ont pas non plus été aidés par l'arbitrage. Samuel Gigot a reçu un rouge après visionnage de la VAR tandis que l'arbitre n'a pas été voir la vidéo après un contact dans la surface avec Faris Moumbagna. Ce fait de jeu interpelle.

L'OM continue de faire du surplace. Peu inspirés, les Olympiens n'ont pas réussi à prendre le dessus face au FC Metz mais certaines décisions arbitrales auraient pu faire basculer la rencontre dans l'autre sens. Si le rouge de Samuel Gigot semble logique, l'OM ne comprend pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue lors d'un contact sur Faris Moumbagna. Le principal intéressé et Gennaro Gattuso l'ont fait savoir.

«Je ne comprends pas»

« Je n'aime pas parler des arbitres de manière générale, mais c'est sûr que je ne comprends pas pourquoi cette faute sur Faris (Moumbagna) n'a pas été revue à la VAR », a déclaré le coach de l'OM en zone mixte avant que son attaquant emboite le pas.

«Vous voyez qu'il y a un contact clairement»