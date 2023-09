Un joueur de l’OM lance un appel après le drame

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un terrible séisme a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, causant au moins 1037 morts d’après les chiffres publiés à la mi-journée. De nombreux footballeurs sont mobilisés après le drame. Outre Achraf Hakimi, son compatriote de l’OM Amine Harit a lui aussi affiché son émotion, partageant une cagnotte pour venir en aide aux victimes.

Le Maroc a connu le séisme le plus important jamais connu dans son histoire. Dans la nuit de vendredi à samedi, un terrible tremblement de terre a frappé le pays, avec des conséquences dramatiques. Dans l'après-midi, un nouveau bilan faisait état d’au moins 1037 morts et des centaines de blessés, avec d’importants dégâts dans plusieurs villes. Des internationaux marocains ont pris la parole après le drame.

Amine Harit affiche son émotion et partage une cagnotte

C’est notamment le cas d’Amine Harit sur Twitter . « Une nuit difficile après ce séisme et un réveil qui l'est encore plus, nous sommes tous très choqués par ce que nous avons vécu hier. Une énorme pensée et des douâas pour les familles et les régions les plus touchées par ce drame. Soyons unis et forts », a écrit le joueur de l’OM, partageant par ailleurs le lien d’une « cagnotte fiable » pour aider les victimes.

https://t.co/wKQ2XWjFzf CAGNOTTE FIABLE 🇲🇦 — Amine Harit (@Amine_000) September 9, 2023

« Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible »