Un joueur de l’OM humilié en public, il valide !

Ces derniers jours, Jonathan Clauss n’a pas été épargné par les critiques au sein du club phocéen. Tour à tour, Pablo Longoria, Gennaro Gattuso et Medhi Benatia ont critiqué l’international français en public. La gestion de l’OM a été particulièrement pointée du doigt. Mais Christophe Dugarry défend la direction marseillaise.

Depuis la fin du mercato, Jonathan Clauss est clairement la cible de la direction de l'OM. Après Pablo Longoria et Gennaro Gattuso, c'est Medhi Benatia qui s'est montré très dur avec l'international français, en pointant du doigt notamment son manque de professionnalisme. Et alors que le communication du conseiller sportif de l'OM a été vivement critiquée, à l'inverse Christophe Dugarry se montre convaincu par ce discours.

Dugarry comprend Benatia pour Clauss

« C’est le meilleur joueur de la saison dernière. Mais là, Jonathan Clauss a eu des attitudes que le club n’accepte pas, que Gattuso n’accepte pas, comme le fait d’être trop souvent blessé alors qu’il n’a pas grand-chose, de ne pas montrer une attitude de guerrier, de critiquer les compositions d’équipe de l’entraîneur, de faire des petites phrases par-ci ou par-là… des attitudes. Il a été rappelé, il a été rattrapé par le coach ou par le directeur sportif et les dirigeants en disant que maintenant ça suffit et qu’il faut se remettre dans le droit chemin », assure l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«J’espère qu’il va enfin réagir !»