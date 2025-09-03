Un joueur de l'OM en plein calvaire : Le problème réglé grâce au mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi a vu des sérieux concurrents arriver à l’OM : Facundo Medina, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Si son statut de titulaire pourrait être remis en question, l’international argentin conserve la confiance de Roberto De Zerbi et du club, persuadé que mieux entouré, il peut retrouver son meilleur niveau.

À l’image de l’OM, Leonardo Balerdi a complètement raté son début de saison. Fautif sur le but encaissé à Rennes (1-0), le défenseur âgé de 26 ans l’a de nouveau été lors de la victoire face au Paris FC (5-2). Le week-end dernier contre l’OL (1-0), c’est lui qui est à l’origine de la perte de balle qui a entraîné l’expulsion de CJ Egan-Riley, alors que depuis, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard sont venus renforcer le secteur défensif de Marseille, augmentant ainsi la concurrence.

« Roberto De Zerbi fera des choix, parce qu’il y a du beau monde » « Est-ce que Balerdi risque de se retrouver sur le banc ? Non, il n’y a aucune info en ce sens. En tout cas, c’est difficile de l’affirmer. Il n’y a pas de plan établi de la part de Roberto De Zerbi ou de l’OM en se disant : “il va être relégué sur le banc”, ça, c'est sûr », a assuré le journaliste Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC. « Ce qui est vrai, c'est qu’il y a maintenant une concurrence. Et en fait, c’est nouveau, parce qu’il était un peu seul au monde ces dernières saisons en défense. Pour le coup, les erreurs à répétition ou tout simplement le niveau qu’il affiche depuis trois matchs, si ça continue, là, on est certain que Roberto De Zerbi fera des choix, parce qu’il y a du beau monde. »