Un grand nom s’annonce à l’OM la saison prochaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tourné vers un mercato qui s’annonce déjà déductif, l’OM peut se réjouir de conserver son organigramme. À commencer par Medhi Benatia. Nommé directeur sportif de l’OM au cours de la saison, il confirme qu’il sera bien là pour le prochain exercice et ainsi participer à la Ligue des champions avec le club phocéen.

Alors qu'il a longtemps semblé semer le doute sur son avenir, Medhi Benatia a levé toute ambiguïté concernant son futur. Par le biais d'un message sur les réseaux sociaux afin de féliciter tout le monde à l'OM, le dirigeant olympien donne rendez-vous la saison prochaine.

Benatia annonce qu'il reste à l'OM « La saison touche à sa fin, et c'est avec beaucoup de fierté que je souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette belle aventure : tout d'abord merci au boss Frank McCourt pour son investissement, sa clairvoyance et sa vision. Merci à Pablo Longoria pour sa confiance et son partage qui nous ont permis de collaborer et d'atteindre nos objectifs. Merci au coach Roberto De Zerbi, à son staff technique et médical, pour votre travail, votre dévouement et votre professionalisme au service du collectif. Merci aux joueurs pour leur engagement, leur combativité et leur esprit d'équipe tout au long de la saison. Vous avez tout donné sur le terrain, dans la victoire comme dans l'adversité », écrit le directeur sportif de l’OM sur se réseaux sociaux.