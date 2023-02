Un «demi-dieu» est arrivé à l'OM !

La rédaction

Véritable révélation de la saison du côté de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba marche sur l'eau depuis son arrivée à la Commanderie. L'international congolais accumule les bonnes prestations au point de voir son absence lourdement handicaper l'OM face au PSG d'un Kylian Mbappé des grands soirs. Un joueur important, qui s'est même vu attribuer le surnom de « demi-dieu », dans son pays.

Arrivé dans un léger anonymat à l'OM, Chancel Mbemba est une véritable star en Afrique, notamment au Congo, son pays de naissance, dont il défend les couleurs. Une star de la musique congolaise lui a même dédicacé un titre, dans lequel il l'appelle demi-dieu. Un surnom, parmi tant d'autres, qui le suit où qu'il aille.

« On le surnomme demi-dieu »

Afin de prendre en compte la popularité de Chancel Mbemba en Afrique, il suffit de voir ce qu'en disent ses partenaires avec l'équipe nationale congolaise. Pour Fabrice N'Sakala, dans des propos rapportés par 90football : « on le surnomme demi-dieu. C'est le surnom que le peuple lui a donné. » Pour Neeskens Kebano, Chancel Mbemba, le défenseur de l'OM, est « quelqu'un de très important. Dire que c'est le Zidane du Congo, vu le poste on ne peut pas dire ça, mais sur l'impact et l'importance que ce joueur a au Congo, oui on peut le dire. »

Il flambe à l’OM et fait une grande annonce https://t.co/ZQQ4wDsYU4 pic.twitter.com/srFK62ANFC — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Demi-dieu ? C'est une dédicace »