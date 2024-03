Un crack signe à l’OM et se lâche sur son calvaire

Benjamin Labrousse

Cette saison, l’OM a tenté d’inclure plusieurs jeunes à son équipe première. Ainsi, le prometteur Bilal Nadir a pu disputer ses premières minutes en professionnel. Néanmoins, le joueur de 20 ans s’est gravement blessé au genou en janvier dernier. Ce mercredi, le Marocain a prolongé à Marseille, et en a profité pour donner de ses nouvelles.

L’OM officialise une signature d’avenir. Ce mercredi, le club phocéen a officialisé la prolongation de contrat de son jeune talent Bilal Nadir. Auteur de cinq matchs avec Marseille en championnat, le jeune Marocain de 20 ans s’était toutefois gravement blessé au genou lors de la rencontre face au Stade Rennais en Coupe de France (1-1) le 21 janvier dernier. Désormais lié à l’OM jusqu’en juin 2028, Bilal Nadir a d’ailleurs évoqué sa blessure, qui a forcément été compliquée à gérer.

L’OM choisit un entraîneur, la surprise est totale https://t.co/95EhGFsQBK pic.twitter.com/asMSCctXPP — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

« Il a fallu que je la digère »

« La nouvelle de ma blessure a été compliquée. Il a fallu que je la digère » , a ainsi expliqué le milieu de terrain à l’occasion d’un entretien accordé au site officiel de l’OM. « Je me suis rapidement mis dans une bulle et j’ai la chance d’être très bien entouré au sein de l’équipe. Je savais que cela allait être une blessure de longue durée. Je me suis fait opéré il y a quelques semaines et aujourd’hui, ça avance tout doucement » .

« Je me retrouvais dans une position délicate »