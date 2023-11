Un club de Ligue 1 humilie l'OM, c'est un «fiasco total»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En début de saison, l'OM n'a pas réussi son objectif de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Eliminés dès le tour préliminaire par le Panathinaïkos, les Marseillais ont depuis vu le Stade Rennais s'imposer à deux reprises contre les Grecs en Ligue Europa. Pour Thibaud Vézirian, ce n'est pas très flatteur pour l'OM, et encore moins pour Marcelino.

«On était pas loin de la faute professionnelle»

« Concernant Marcelino, avec la double victoire du Stade Rennais, qui est une équipe en difficulté en Ligue 1, on a vu que le Panathinaikos était vraiment une équipe faible et prenable. On était pas loin de la faute professionnelle de la part de Marcelino au mois d’août, même s’il y a eu des erreurs d’arbitrage et un contexte particulier lors de l’élimination de Marseille en Ligue des Champions », lance le journaliste au micro de TeamFootbal avant d'en rajouter une couche.

«Marcelino n’a pas fait le job»