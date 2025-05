Un attaquant s’annonce déjà à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l’OM a validé son billet pour la Ligue des champions grâce à sa victoire au Havre (3-1). Arrivé cet hiver à Marseille, Amine Gouiri a d’ailleurs largement contribué à cette réussite et se projette déjà vers la saison prochaine avec le maillot de l’OM.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM a été contraint de changer ses plans pour son avant-centre. Après une première partie de saison ratée, Elye Wahi a été vendu à l'Eintracht Francfort et remplacé par Amine Gouiri qui est arrivé en provenance du Stade Rennais. Et l'international algérien, auteur d'un doublé samedi soir contre Le Havre (3-1), a largement contribué à la qualification de l'OM en Ligue des champions. Et il se projette déjà sur la saison prochaine.

Gouiri a hâte de découvrir la Ligue des champions avec l'OM

« Bah, la Ligue des Champions, c’est le rêve de tout le monde ! Surtout à Marseille, on est les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions. Et surtout avec le Stade Vélodrome, parce que jouer une compétition comme ça dans un Stade Vélodrome, c’est quelque chose d’exceptionnel. Et nous, en tant que joueurs, on veut la jouer, surtout à l’OM », raconte-t-il en zone mixte avant de revenir plus en détails sur la victoire au Havre (3-1).

«Jouer une compétition comme ça dans un Stade Vélodrome, c’est quelque chose d’exceptionnel»

« Oui, bien sûr, c’est ce qu’on voulait. On savait qu’en gagnant, on allait rester à notre place. On avait notre destin entre les mains et les résultats des autres équipes nous ont facilité la qualif. Donc on est très contents. Mais ce n’est pas fini, il reste un match et on va finir à cette deuxième place le week-end prochain contre Rennes (…) À la mi-temps on était au courant, et aussi à l’interruption. Mais on gagnait 1-0 quand le match s’est arrêté. On s’est concentrés sur nous-mêmes, il n’y avait que ça à faire. On savait que si on gagnait, on restait deuxièmes », ajoute Amine Gouiri.