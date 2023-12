Un ancien de l’OM se fait détruire à l’étranger !

Thomas Bourseau

Rudi Garcia n’aura pas fait long feu au Napoli, limogé seulement cinq mois après son arrivée l’été dernier. Et à en croire les propos du président Aurelio De Laurentiis, l’aventure de l’ancien coach de l’OM à Naples aurait pu s’arrêter dès sa présentation officielle. Explications.

Rudi Garcia a hérité du champion d’Italie à l’intersaison après le départ de Luciano Spalletti du Napoli. L’ancien coach de la Roma, du LOSC et notamment de l’OM a finalement été choisi par Aurelio de Laurentiis après plusieurs échecs reconnus par le président du club napolitain.

Avant Garcia, De Laurentiis a tenté Enrique et Motta

Pour le Corriere dello Sport, De Laurentiis a avoué que Luis Enrique, qui est devenu l’entraîneur du PSG, l’a mené en bateau. « J'ai contacté Luis Enrique. Lui, il a fait venir son entourage à Naples. Il m'a bloqué trois jours en me demandant beaucoup d'argent. On avait presque trouvé un accord, puis il a dit non car il voulait gagner encore plus ». Thiago Motta, qui sortait d’une belle saison avec Bologne, aurait été le premier choix du patron du Napoli, sans pour autant que l’opération puisse se concrétiser.

«J'aurais dû faire un coup de théâtre et dire : le voilà présenté, mais maintenant il s'en va»