Super League : PSG, OM… La contre-attaque est lancée !

Nouvel épisode dans le feuilleton de la Super League. Ce jeudi, la justice européenne a donné son feu vert à la création de cette nouvelle compétition qui avait divisé le monde du football en avril 2021. Deux camps s’opposent dans ce dossier, avec d’un côté les partisans au projet et de l’autre ses opposants, à l’instar du PSG ainsi que la LFP qui a affiché une position claire sur le sujet. Il en est de même pour l'OM...

C’est une cuisante défaite pour l’UEFA. Alors que le projet de la Super League avait viré au fiasco il y a deux ans, la justice européenne a finalement donné son feu vert à la création d’une nouvelle compétition, estimant que l’UEFA n’avait pas le monopole sur l’organisation des compétitions européennes. Du côté du Real Madrid et du FC Barcelone, membres fondateurs qui n’ont jamais lâché le morceau, on savoure évidemment cette grande décision, tandis que les opposants sont encore nombreux.

La LFP au côté de l’UEFA

L’ECA, présidée par le boss du PSG Nasser Al-Khelaïfi, a campé sur ses positions ce jeudi dans un communiqué, se disant « plus uni que jamais contre les tentatives de quelques individus » désireux de privatiser le football, tout en expliquant que la décision de la Cour européenne de justice de ce jeudi « ne soutient ni n’approuve en aucune manière un quelconque projet de Super League », et des « réformes majeures ». La LFP est quant à elle sur la même longueur d’onde, réaffirmant « son attachement fort aux compétitions de l’UEFA », dans un communiqué. Vincent Labrune, président de la Ligue de Foot Professionnel a pris la parole : « La Ligue de Football Professionnel soutient sans équivoque les compétitions organisées par l’UEFA. Rien ne peut remplacer la légitimité, la crédibilité et le prestige des compétitions européennes telles qu’elles sont organisées depuis maintenant plus de 60 ans. Nous sommes très attachés aux principes de mérite sportif qui doivent régir l’organisation de notre sport : que ce soit dans le cadre des qualifications aux compétitions européennes, mais aussi d’une manière plus générale aux principes de promotions / relégations. Si le football est aujourd’hui le plus grand sport au niveau planétaire, c’est justement parce qu’il a su créer les bases de compétitions simples, claires et transparentes. Rien ne saurait aller contre ce principe intangible qui est de pouvoir donner à chacun le droit de « rêver » et de pouvoir accéder au sommet de la pyramide sportive. »

