Tremblement de terre à l’OM, il fait une promesse

Axel Cornic

Après la troisième place de la saison dernière, l’Olympique de Marseille espérait pouvoir participer une nouvelle fois à la Ligue des Champions. Ce ne sera finalement pas le cas, puisque les hommes de Marcelino se sont inclinés lors de la double confrontation face au Panathinaïkós et sont donc reversé en Ligue Europa.

Les supporters rêvaient surement de mieux, mais ils devront se contenter cette saison de la Ligue Europa. Une grande déception, mais surtout un changement total pour l’OM, avec Pablo Longoria qui pourrait bien être contraint de faire quelques sacrifices d’ici la fin du mercato estival.

L'OM fixe une condition pour Guendouzi https://t.co/6lPLIMLgfo pic.twitter.com/hSfLIAlcbC — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

« Je ne voulais pas qu’on soit dans un système trop défensif »

Présent pour sa première conférence de presse après la désillusion de la Ligue des Champions, Marcelino a expliqué ses choix. « Les changements sont toujours motivés sur ce qu’on voit et les solutions dont on a besoin » a détaillé l’entraineur de l’OM. « Le premier a été fait parce qu’Amine est un bon joueur mais ne peut pas jouer trop longtemps. On aurait pu faire rentrer Vitinha mais je voulais avoir plus de contrôle avec ce changement là. Le quart d’heure jusqu’à la 60e était le plus mauvais. Le troisième changement est dû à la fatigue. Je n’ai pas fait d’autres changements parce les joueurs n’avaient pas beaucoup de minutes. Je ne voulais pas qu’on soit dans un système trop défensif ».

« C’est très difficile à digérer mais on va faire le possible pour aller de l’avant »