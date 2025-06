Transferts : Un joueur de l’OM au Paris FC, c’est validé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Valentin Rongier pourrait bien quitter l’OM cet été. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé, laissant planer le doute sur son avenir. Selon le journaliste Daniel Riolo, un club de Ligue 1 devrait sauter sur l'occasion pour le recruter durant ce mercato estival.

Le mercato estival pourrait bien marquer la fin de l’aventure de Valentin Rongier à l’ OM . Arrivé en 2019 dans la cité phocéenne, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu’en juin 2024. Selon les dernières informations révélées par Daniel Riolo sur RMC, les discussions entre le joueur et le club seraient au point mort, ce qui pourrait précipiter son départ.

Rongier sur le départ ?

« Rongier n’a pas accepté l’offre de prolongation et il est possible qu’il soit poussé dehors. Ça en prend la direction », a confié le journaliste ce mercredi soir lors de l’émission After Foot. Le message est clair : l’OM serait prêt à se séparer de l’un de ses cadres, faute d’un accord sur les termes du contrat.