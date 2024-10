Transferts : «L’un des meilleurs» a signé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pierre-Emile Höjbjerg est l'une des bonnes pioches de l'OM. Avec un CV impressionnant en Premier League, l'international danois ne pouvait devenir qu'un leader au sein de la formation dirigée par Roberto de Zerbi. A l'origine de son arrivée à Marseille, Mehdi Benatia s'est prononcé sur le leadership qui accompagne le milieu de terrain.

Conseiller sportif de Pablo Longoria, Mehdi Benatia est l’un des hommes de l’ombre derrière le recrutement impressionnant réalisé par l’OM cet été. L’ancien international marocain a, notamment, joué un rôle prépondérant dans le recrutement de Pierre-Emile Höjbjerg, prêté jusqu’à la fin de l’année, mais dont l’opération « deviendra bientôt permanente » selon les dires de Benatia.

Höjbjerg fait l'unanimité

Au cours d’un entretien accordé à Tipsbladet, le dirigeant de l’OM est revenu sur l’arrivée de Höjbjerg. « On est très contents de l'avoir ici à Marseille. Avant son arrivée, nous avons eu beaucoup de discussions avec lui et notre président Pablo Longoria. Pierre m'a dit qu'il avait des offres en Italie, en Angleterre et dans d'autres pays, mais que si l'on trouvait un accord avec Tottenham, c'est à Marseille qu'il voulait jouer » a confié Benatia.

Benatoa s'enflamme pour son joueur

Comme l’illustre sa prestation face à Montpellier dimanche, Höjbjerg s’est vite imposé comme le patron du vestiaire. « Pierre est l'un des meilleurs, voire le meilleur, joueur de Ligue 1 en matière de possession de balle et de passes réussies, a lancé l'ancien défenseur central. Cela dit tout sur son rôle sur le terrain et en tant que leader au milieu de terrain. C'est un leader naturel et un bon exemple pour tous ses coéquipiers, notamment les jeunes joueurs. Nous avons une équipe très jeune et Pierre est essentiel pour eux afin qu'ils puissent apprendre ce que signifie jouer au football à un si haut niveau. Il est vraiment important pour Roberto De Zerbi» a lâché Benatia.