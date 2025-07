Transferts : L’OM s’attaque à un «joyau»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Wallace Yan, jeune attaquant de Flamengo révélé lors de la dernière Coupe du Monde des Clubs. Selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, le club phocéen suit avec attention l’évolution du joueur, encore peu connu du grand public, mais déjà courtisé en Europe.

Il a 20 ans, il a éclaboussé la Coupe du Monde des Clubs aux Etats-Unis de son talent, et il commence à agiter les radars européens. Wallace Yan, attaquant de Flamengo, est désormais dans le viseur de l’ OM, selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto. Présenté comme « un joyau », le joueur brésilien vaudrait entre 5 et 10M€. Autant dire une belle affaire s'il confirme son potentiel.

Mobile, percutant, intelligent dans ses déplacements, Wallace Yan pourrait, à terme, rapporter une jolie plus-value future aux dirigeants olympiens. Et si l’ OM veut prendre une longueur d’avance, il faudra aller vite. Parce que Wolverhampton n’attend pas, et d'autres clubs européens pourraient vite entrer dans la danse. Interrogé par Football Club Marseille il y a quelques jours , Dominique Baillif avait justement conseillé le profil de Wallace Yan aux décideurs de l 'OM . Il possède des qualités qui colleraient parfaitement aux ambitions de Roberto de Zerbi.

Un profil idéal pour De Zerbi

« Ce qui distingue Wallace Yan, c’est son audace et son caractère. Il n’hésite pas à provoquer, à aller au duel et à apporter une intensité qui galvanise ses coéquipiers. Sa technique, supérieure à la moyenne pour son âge, lui permet de combiner avec ses partenaires et de conclure les actions avec une belle efficacité. Pour un entraîneur comme Roberto De Zerbi, qui valorise les attaquants mobiles et capables de participer au jeu, Yan serait un profil idéal. À un prix de transfert abordable, entre 5 et 10 millions d’euros, il représente un investissement à long terme pour l’OM, avec un potentiel de revente intéressant » avait déclaré le journaliste.