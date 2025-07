Transferts : Il réclame une fortune, l’OM le vend !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les discussions pour une prolongation de contrat entre Valentin Rongier et l’OM sont au point mort. Le milieu de terrain ne voit aucune de ses demandes satisfaites, et son départ semble désormais de plus en plus probable. Pour Pierre Ménès, l’ancien Nantais ne devrait pas manquer de prétendants, fort de son expérience et de sa régularité en Ligue 1.

C’est un dossier qui traîne depuis plusieurs semaines et qui semble désormais prendre une tournure claire. Lié à l’OM jusqu’en 2026, Valentin Rongier voit son avenir s’éloigner du Vieux-Port. Les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort. Si le club reconnaît sa valeur et son importance dans le vestiaire, aucune avancée concrète n’a été enregistrée.

Le départ prend forme pour Rongier Pire, les demandes du joueur – salariales notamment – n’auraient reçu aucune réponse satisfaisante de la part de la direction de l'OM. Mais comme indiqué par Pierre Ménès, Rongier ne manquera pas de sollicitations cet été. Son profil de milieu complet et expérimenté reste très apprécié.